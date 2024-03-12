Раскрыт возраст захоронения детей за полярным кругом

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Российские археологи из Тюменского государственного университета узнали возраст захоронения детей за полярным кругом, в Ямало-Ненецком автономном округе. Данные опубликовали в журнале «Археология Евразийских степей».
В материале говорится, что захоронения были созданы во временной интервал со второй четверти XIX по начало XX века.
Сибирские археологи в 2016-2018 годах на территории Мамеевского археологического микрорайона в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили поселение Нум-хибя-сихэри VI. Эксперты нашли в том месте позднесредневековую наземную постройку и девять могильных сооружений, выделенные в отдельный археологический объект — могильник Нум-хибя-сихэри VIа.
Подробно изучив традицию подобных захоронений и вещевой инвентарь могильных конструкций, ученые приняли решение, что находка — кладбище северных (тазовско-туруханских) селькупов, периодически прибывавших на рубеже XIX-XX веков в низовья реки Таз для ловли рыбы.
Большинство найденных в захоронениях останков принадлежат грудным младенцам в возрасте пяти-восьми месяцев, есть и захоронение девочки шести-восьми лет, уточнил кандидат исторических наук, доцент ТюмГУ Александр Ткачев.
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Сибирские археологи в 2016-2018 годах на территории Мамеевского археологического микрорайона в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили поселение Нум-хибя-сихэри VI. Эксперты нашли в том месте позднесредневековую наземную постройку и девять могильных сооружений, выделенные в отдельный археологический объект — могильник Нум-хибя-сихэри VIа.
Большинство найденных в захоронениях останков принадлежат грудным младенцам в возрасте пяти-восьми месяцев, есть и захоронение девочки шести-восьми лет, уточнил кандидат исторических наук, доцент ТюмГУ Александр Ткачев.
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Дана Игумнова