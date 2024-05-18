Заторы из машин: жители Украины массово покидают страну

Фото: iStock/MaYcaL
Во Львовской области на границе Польши и Украины образовались автомобильные пробки, передает издание «Общественное» в Telegram-канале.
По данным издания, на контрольно-пропускном пункте находятся 760 легковых автомобилей и 25 автобусов. Причины инцидента не сообщаются.
17 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). До 15 000 заключенных могут пополнить ряды армии.
После этого стало известно, что повестки на Украине считаются доставленными по почте, даже если получатель по месту жительства отсутствует.
Читайте также:
Жители Харьковской области интересуются, как получить паспорт РФ – Водолацкий
На Украине утвердили новый порядок вручения повесток
На Украине начнут раздавать повестки круглосуточно
17 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). До 15 000 заключенных могут пополнить ряды армии.
После этого стало известно, что повестки на Украине считаются доставленными по почте, даже если получатель по месту жительства отсутствует.
Читайте также:
Жители Харьковской области интересуются, как получить паспорт РФ – Водолацкий
На Украине утвердили новый порядок вручения повесток
На Украине начнут раздавать повестки круглосуточно
Александр Климов