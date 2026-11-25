25 ноября 2026, 17:57

Автоэксперт Попов: светоотражающая одежда защищает пешеходов зимой

Фото: Istock/Azovsky

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что яркая одежда со светоотражающими элементами помогает пешеходам обезопасить себя на дорогах зимой.





В беседе с изданием «Абзац» Попов подчеркнул, что переходить дорогу можно только убедившись, что автомобиль остановился.

«Детям в школе настойчиво вешаем требования надевать на себя световозвращающие приспособления. А взрослые относятся к этому с предубеждением. Кроме этого, зима сопровождается снегопадом или снегом с дождём. Оптика глаза искажает восприятие расстояния при осадках. Кажется, что предметы находятся дальше, чем они есть на самом деле. Поэтому нужно правильно для себя понять и убедиться в том, что транспортное средство останавливается», — заявил автоэксперт.