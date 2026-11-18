Автомобилистам перечислили главные правила вождения в снегопад
Автоэксперт Дмитрий Славнов назвал россиянам главные правила вождения в снегопад. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, в такую погоду важно не торопиться и соблюдать увеличенную дистанцию, примерно в два-три раза больше, чем обычно. Он также напомнил, что необходимо учитывать поведение всех участников дорожного движения, поскольку это снижает вероятность ДТП. Согласно мнению Славнова, в условиях снегопада следует двигаться с более низкой скоростью и с запасом, чтобы избежать опасных ситуаций.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве ожидается заметное потепление, на фоне чего снегопад сменится на дожди. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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