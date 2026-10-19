Землетрясение на Камчатке может пробудить древний вулкан Ксудач
Землетрясение магнитудой 6,9, случившееся 16 октября в районе вулкана Ксудач, может оказаться предвестником его нового извержения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Специалисты не исключают, что подземные толчки — это признак подготовки Ксудача к активности. В последний раз он извергался в 1907 году. С тех пор вулкан остаётся в состоянии покоя более 110 лет.
Массив Ксудач расположен на юге фронтальной вулканической зоны Камчатки. Он известен значительной активностью в позднем плейстоцене и голоцене, однако единственное зафиксированное в истории извержение произошло 28 марта 1907 года.
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