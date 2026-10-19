Землетрясение на Камчатке может пробудить древний вулкан Ксудач

19 октября 2026, 04:49

Фото: iStock/Vershinin-M

Землетрясение магнитудой 6,9, случившееся 16 октября в районе вулкана Ксудач, может оказаться предвестником его нового извержения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).