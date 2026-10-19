В Перу бойфренд накачал королеву красоты медикаментами и представил всё как самоубийство
В Перу 24-летнюю Шароль Абигайль Кортес Крус обнаружили без признаков жизни в квартире, где она жила со своим бойфрендом — Хуниором Джонатаном Родригесом Аристой. Об этом сообщает Need To Know.
Помочь ей было уже невозможно. Мужчина сам вызвал полицию и заявил, что Крус была без сознания, когда он вернулся домой. Ариста работал в анестезиологом в местной больнице, а девушка была там медсестрой.
Мужчина сразу же стал убеждать полицию, что его возлюбленная могла что-то сделать с собой. Семья девушки категорически отвергла эту версию, после чего началось расследование. При обыске в квартире обнаружили сильнодействующие обезболивающие — фентанил, мидазолам и пропофол. Следствие установило, что только у Аристы был к ним доступ на работе.
Кроме того, родственники Крус заявили, что бойфренд подвергал ее систематическим физическим и психологическим издевательствам все полтора года отношений. Когда девушка пыталась подать жалобу на Аристу, он начинал угрожать, что навредит ее сестре и бабушке. В итоге мужчину обвинили в расправе и арестовали до завершения расследования.
Шароль Крус была дипломированной медсестрой и администратором приюта для бездомных собак. В родном городе Багуа-Гранде она прославилась в 2024 году после того, как выиграла большой конкурс красоты Miss Carnaval Utcubamba, в котором участвовали девушки со всего региона.
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