В Перу бойфренд накачал королеву красоты медикаментами и представил всё как самоубийство

19 октября 2026, 06:24

Житель Перу расправился с 24-летней королевой красоты

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Перу 24-летнюю Шароль Абигайль Кортес Крус обнаружили без признаков жизни в квартире, где она жила со своим бойфрендом — Хуниором Джонатаном Родригесом Аристой. Об этом сообщает Need To Know.