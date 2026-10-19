Пенсионерка из Приморья рассказала, как смогла прогнать медведя

19 октября 2026, 05:48

Пенсионерка из Приморья отпугнула медведя палкой

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Жительница Чугуевского округа Приморского края Вера Михайлова рассказала, как ей удалось прогнать медведя в лесу. Для этого она использовала обычную палку, пишет РИА Новости.