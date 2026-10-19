Пенсионерка из Приморья рассказала, как смогла прогнать медведя
Жительница Чугуевского округа Приморского края Вера Михайлова рассказала, как ей удалось прогнать медведя в лесу. Для этого она использовала обычную палку, пишет РИА Новости.
Инцидент произошёл несколько лет назад, когда женщина собирала ягоды неподалёку от своей деревни. Столкнувшись с хищником, Вера на мгновение замерла, а в руке у неё была только корзина с ягодами. Но быстро сориентировавшись, она схватила свою палку, накинула на неё ветровку и получила импровизированное «чучело без головы». Активно размахивая конструкцией и громко крича, женщина сумела отпугнуть зверя. Когда медведь ушёл, силы мгновенно покинули её — Вера призналась, что просто рухнула на землю.
Палка, сыгравшая в этой истории ключевую роль, была сделана для неё мужем: благодаря широкой ручке на неё удобно вешать корзинки с ягодами. После этого случая женщина целый год не решалась снова отправиться за ягодами.
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