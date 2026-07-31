Раскрыта новая мошенническая схема с пенсиями

31 июля 2026, 04:46

Мошенники используют схему перерасчёта пенсий для обмана россиян

Фото: iStock/welcomia

Мошенники обманывают пенсионеров, маскируясь под работников Социального фонда России или банков, и таким образом добывают личные данные и платёжную информацию. Об этом РИА Новости сообщили в пресс‑службе платформы «Мошеловка».