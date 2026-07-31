Раскрыта новая мошенническая схема с пенсиями
Мошенники обманывают пенсионеров, маскируясь под работников Социального фонда России или банков, и таким образом добывают личные данные и платёжную информацию. Об этом РИА Новости сообщили в пресс‑службе платформы «Мошеловка».
Злоумышленники убеждают пожилых людей, что им положен перерасчёт пенсии за прежние периоды. Чтобы усилить давление, аферисты ссылаются на несуществующие «новые указы» и намеренно создают ощущение срочности. Под этим предлогом они вынуждают граждан продиктовать данные банковских карт или сообщить коды из СМС‑сообщений.
Эксперты «Мошеловки» напомнили, что все достоверные сведения о перерасчётах, индексациях и корректировках пенсий размещаются на портале «Госуслуги». Кроме того, эта информация доступна при личном обращении в отделения Соцфонда.
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