В Лобне задержали курьера мошенников, похитивших у пенсионера 800 000 рублей

30 июля 2026, 16:50

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Полицейские городского округа Лобня задержали курьера телефонных мошенников, укравших у пенсионера более 800 000 рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 73-летнего местного жителя. Было установлено, что ему позвонили якобы из городской поликлиники и при обсуждении обслуживания получили его персональные данные.

«Позже с пенсионером связались лжесотрудники Роскомнадзора, Федерального казначейства и правоохранительных органов. Злоумышленники убедили пожилого мужчину, что доступ к его личному кабинету на портале госуслуг попал к третьим лицам для перевода денег на Украину. Чтобы избежать уголовной ответственности, ему якобы было необходимо передать наличные посыльному для декларирования», – пояснила Петрова.