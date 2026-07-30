В Лобне задержали курьера мошенников, похитивших у пенсионера 800 000 рублей
Полицейские городского округа Лобня задержали курьера телефонных мошенников, укравших у пенсионера более 800 000 рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 73-летнего местного жителя. Было установлено, что ему позвонили якобы из городской поликлиники и при обсуждении обслуживания получили его персональные данные.
«Позже с пенсионером связались лжесотрудники Роскомнадзора, Федерального казначейства и правоохранительных органов. Злоумышленники убедили пожилого мужчину, что доступ к его личному кабинету на портале госуслуг попал к третьим лицам для перевода денег на Украину. Чтобы избежать уголовной ответственности, ему якобы было необходимо передать наличные посыльному для декларирования», – пояснила Петрова.Потерпевший выполнил все инструкции, понял, что его обманули, и обратился в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого 25-летнего жителя Одинцовского городского округа, исполнявшего в преступной схеме роль курьера.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранта отправили под домашний арест.