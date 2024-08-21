Россиянам рассказали о новой схеме мошенников при помощи банковских карт

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Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему. Злоумышленники берут в аренду банковские карты у дропов и выводят на них похищенные средства. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Раньше злоумышленники выкупали карты, совершали с их помощью транзакции и избавлялись от них. Теперь же они стремятся переложить ответственность на первоначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления», — сообщили в пресс-службе банка.
Мошенники используют счета и карты с логинами и паролями от банковских приложений, чтобы просить жертву перевести деньги на них. Они берут в аренду сторонние карты у обычных пользователей — дропов, уверяя их в безопасности передачи банковской карты и доступа.
«Злоумышленникам гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна. Однако такая передача несёт в себе множество рисков — от попадания в чёрные списки банков до соучастия в уголовном преступлении», — подчеркнул начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.
Многие дропы не осознают, что могут стать жертвами мошенников. Злоумышленники, получив доступ к их личным кабинетам, могут оформить кредиты на их имена, оставив их в должниках.
За прошлый год система дроп-мониторинга ВТБ заблокировала на счетах дропов более 1 миллиарда рублей клиентов ВТБ и других банков.
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