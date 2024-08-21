Россиянам рассказали о новой схеме мошенников при помощи банковских карт

21 августа православная церковь чтит память епископа Мирона Критского, которого в народе называют Мирон Ветрогон. По старому стилю этот день приходился на 8 августа.

История праздника





Жители Крита были наслышаны о доброте и порядочности Мирона, поэтому они избрали его епископом. После этого в жизни горожан начали происходить настоящие чудеса. Однажды река Тритон вышла из берегов, угрожая затопить город. Но священнослужитель движением жезла остановил надвигающееся наводнение и вернул реку в русло.

Традиции в День Мирона-Ветрогона





Старики загадывали детям загадки про ветер. Они говорили, что такой вихрь может просто закружить и забросать глаза песком и пылью, а может и до погибели довести. Про этот день говорили: «Мироны Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красному лету стонут».





По погоде на 21 августа судили о том, какой будет осень. Если наступило затишье, то сентябрь будет тёплым и солнечным, а если случается буря, то бабьего лета можно не ждать. А если на Мирона Ветрогона утром появился иней, то верили, что в следующем году будет богатый урожай.

Фото: istockphoto / Smileus





В старину люди старались выйти на перекрёсток, чтобы загадать желание. Для этого они ждали резкого порыва ветра. День Мирона был наполнен различными обрядами, традициями и верованиями, связанными с силами природы.





Наши предки проводили домашний скот через огонь, чтобы защитить себя от болезней и несчастий.





В день Мирона Ветрогона в лесу собирали ежевику. На Руси эту ягоду очень ценили за её целебные свойства. Её часто использовали как противопростудное и потогонное средство.





Хозяйки варили из ежевики варенье на зиму, добавляли её в выпечку, морсы, а иногда просто подавали в свежем виде, посыпав сахаром.

Что нельзя делать 21 августа

Фото: istockphoto / NataGolubnycha





Что можно делать в День Мирона Ветрогона

Фото: istockphoto / Vladimir Mironov

Приметы на 21 августа





Погода в этот день может предсказать, какой будет осень. Например, если на кустах много ягод, то ждите суровую зиму.



Громкое кваканье лягушек говорит о том, что день будет дождливым.





Люди, родившиеся в этот день, обычно мирные и не агрессивные. Они живут долго и счастливо, а в зрелом возрасте у них могут появиться целительные способности.





Наши предки по приметам на Мирона-ветрогона определяли погоду на январь.



Это неблагоприятный день для сватовства, помолвки и свадьбы, поскольку жизнь в браке будет несчастной.





Если 21 августа на растениях заметен иней, то это предвещает богатый урожай в следующем году. Много ежевики и брусники – к сильным морозам зимой.





Фото: istockphoto / encavolrab