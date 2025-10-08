Раскрыта новая схема мошенничества в Telegram
Злоумышленники заманивают россиян обещаниями раскрыть секрет выигрыша в лотерею, вовлекая их в финансовую пирамиду. Об этом пишет РИА Новости.
Мошенники рассылают электронные письма с привлекательной ссылкой на Telegram-канал. В сообщениях утверждается, что на канале размещена эксклюзивная методика гарантированного выигрыша в лотерею, однако доступ к ней предоставляется только за плату.
Жертвы аферистов после списания средств обнаруживают, что обещанной схемы выигрыша в канале нет. Вместо этого им предлагается новый «бизнес» — перепродажа доступа к тому же каналу другим пользователям. Таким образом, люди становятся звеньями классической финансовой пирамиды.
