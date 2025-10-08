Раскрыта новая схема мошенничества в Telegram

08 октября 2025, 06:10

Мошенники заманивают россиян в новую финансовую пирамиду

Фото: istockphoto / JuYochi

Злоумышленники заманивают россиян обещаниями раскрыть секрет выигрыша в лотерею, вовлекая их в финансовую пирамиду. Об этом пишет РИА Новости.