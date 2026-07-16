Раскрыта новая схема мошенников с одобрением кредитов
Аферисты маскируются под кредитных брокеров и финансовых консультантов для выманивания денег у россиян. Об этой схеме РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка».
По данным организации, в мессенджерах и соцсетях активно распространяется навязчивая реклама от фиктивных компаний. Мошенники заманивают клиентов обещаниями гарантированно оформить заём якобы по «старым условиям» или с помощью «особых схем», несмотря на ужесточение требований к заёмщикам.
Аферисты предлагают «легализовать» неофициальные доходы через подставные фирмы либо улучшить кредитную историю. За это они требуют предоставить данные банковских карт, перевести деньги для «резервирования лимита» или оплатить пакет документов.
В «Мошеловке» подчёркивают, что деятельность банков и микрофинансовых организаций жёстко регулируется нормативами ЦБ. Поэтому никаких гарантий стопроцентного одобрения кредитов быть не может.
Читайте также: