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Раскрыта новая схема мошенников с одобрением кредитов

Мошенники обманывают россиян «гарантированным» одобрением кредитов
Фото: istockphoto/prim91

Аферисты маскируются под кредитных брокеров и финансовых консультантов для выманивания денег у россиян. Об этой схеме РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка».



По данным организации, в мессенджерах и соцсетях активно распространяется навязчивая реклама от фиктивных компаний. Мошенники заманивают клиентов обещаниями гарантированно оформить заём якобы по «старым условиям» или с помощью «особых схем», несмотря на ужесточение требований к заёмщикам.

Аферисты предлагают «легализовать» неофициальные доходы через подставные фирмы либо улучшить кредитную историю. За это они требуют предоставить данные банковских карт, перевести деньги для «резервирования лимита» или оплатить пакет документов.

В «Мошеловке» подчёркивают, что деятельность банков и микрофинансовых организаций жёстко регулируется нормативами ЦБ. Поэтому никаких гарантий стопроцентного одобрения кредитов быть не может.

Александр Огарёв

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