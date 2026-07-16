Раскрыта новая схема мошенников с одобрением кредитов

16 июля 2026, 05:55

Мошенники обманывают россиян «гарантированным» одобрением кредитов

Фото: istockphoto/prim91

Аферисты маскируются под кредитных брокеров и финансовых консультантов для выманивания денег у россиян. Об этой схеме РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка».