Заявку с именем Долиной для сделок с недвижимостью отозвали из Роспатента
Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» была отозвана из Роспатента. Товарный знак предполагалось использовать в сфере операций с недвижимостью.
Как сообщает РИА Новости, документы поступили в ведомство в феврале 2026 года. Заявителем значилась Лариса Александровна Долина. Планировалось, что под этим брендом в России будут проводить с недвижимостью, предоставлять консультации по вопросам задолженности, а также оказывать услуги по подготовке юридической документации.
Представитель Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал ситуацию, назвав подачу заявки нелепостью. Он также отметил, что в отношении артистки нередко допускаются издевательские действия.
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