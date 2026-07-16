Заявку с именем Долиной для сделок с недвижимостью отозвали из Роспатента

16 июля 2026, 03:49

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» была отозвана из Роспатента. Товарный знак предполагалось использовать в сфере операций с недвижимостью.