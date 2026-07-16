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Заявку с именем Долиной для сделок с недвижимостью отозвали из Роспатента

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» была отозвана из Роспатента. Товарный знак предполагалось использовать в сфере операций с недвижимостью.



Как сообщает РИА Новости, документы поступили в ведомство в феврале 2026 года. Заявителем значилась Лариса Александровна Долина. Планировалось, что под этим брендом в России будут проводить с недвижимостью, предоставлять консультации по вопросам задолженности, а также оказывать услуги по подготовке юридической документации.

Представитель Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал ситуацию, назвав подачу заявки нелепостью. Он также отметил, что в отношении артистки нередко допускаются издевательские действия.

Александр Огарёв

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