18-летний москвич отдал мошенникам более 80 млн после звонка из поликлиники

15 июля 2026, 18:39

Фото: Istock/NanoStockk

В Москве 18-летний молодой человек стал жертвой мошеннической схемы, связанной с прохождением диспансеризации. Как информирует столичная прокуратура, злоумышленники выдавали себя за работников поликлиники.