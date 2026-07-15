18-летний москвич отдал мошенникам более 80 млн после звонка из поликлиники
В Москве 18-летний молодой человек стал жертвой мошеннической схемы, связанной с прохождением диспансеризации. Как информирует столичная прокуратура, злоумышленники выдавали себя за работников поликлиники.
Под видом записи на приём аферисты получили от юноши персональную информацию и код из СМС-сообщения. После этого они сообщили парню о взломе его учётной записи на портале «Госуслуги».
Затем лжепредставители различных государственных структур заявили, что от его имени оформили доверенность на управление семейными финансами, что послужило поводом для проведения якобы проверочных мероприятий и обыска.
Следуя указаниям неизвестных, молодой человек собрал все наличные средства, находившиеся в квартире. Деньги он разделил на три части и в ходе встреч передал курьерам. Общая сумма ущерба превысила 80 миллионов рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося. Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.
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