Стало известно, какой комплекс мер поможет защитить пенсионеров от мошенников
Старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова сообщила, что для защиты пенсионеров от мошенников нужен комплекс мер — от бесед до технических настроек. Эксперт советует регулярно объяснять пенсионерам популярные схемы аферистов.
В беседе с RT Чирикова подчеркнула: если звонят с пугающей новостью или требуют срочных действий, нельзя действовать сразу — важно учиться распознавать манипуляции.
Кроме того, она дала совет установить в банковском приложении суточный лимит на переводы и покупки и обязательно защитить аккаунт на «Госуслугах».
«Установить сложный пароль и двухфакторную аутентификацию. Предупредить пенсионера, что сотрудники портала никогда не звонят с просьбой продиктовать код подтверждения. Также оформить запрет на регистрационные действия с недвижимостью», — рассказала Ольга.Эксперт настаивает и на полном самозапрете на кредиты. По словам Чириковой, это не позволит оформить заём ни в банке, ни в МФО, ни онлайн, ни в офисе. Чтобы взять кредит, потребуется предварительно снять этот самозапрет.