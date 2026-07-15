Стало известно, какой комплекс мер поможет защитить пенсионеров от мошенников

15 июля 2026, 13:11

Фото: Istock/Pakorn Supajitsoontorn

Старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова сообщила, что для защиты пенсионеров от мошенников нужен комплекс мер — от бесед до технических настроек. Эксперт советует регулярно объяснять пенсионерам популярные схемы аферистов.





В беседе с RT Чирикова подчеркнула: если звонят с пугающей новостью или требуют срочных действий, нельзя действовать сразу — важно учиться распознавать манипуляции.



Кроме того, она дала совет установить в банковском приложении суточный лимит на переводы и покупки и обязательно защитить аккаунт на «Госуслугах».

«Установить сложный пароль и двухфакторную аутентификацию. Предупредить пенсионера, что сотрудники портала никогда не звонят с просьбой продиктовать код подтверждения. Также оформить запрет на регистрационные действия с недвижимостью», — рассказала Ольга.