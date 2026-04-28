Раскрыта новая схема мошенников с выводом денег

28 апреля 2026, 10:54

Доцент Щербаченко: мошенники используют санкции как повод для вербовки дропперов

Доцент Финансового университета при Правительстве России Пётр Щербаченко предупредил о новой массовой рассылке мошенников с предложением «заработка» на выводе средств из-за санкций.





В беседе с NEWS.ru специалист заявил, что злоумышленники используют единую легенду: им требуются посредники.

«Размещают сообщения, якобы предлагают за процент помощь с выводом денег, иногда упоминают обход ограничений. Легенда одна — из-за санкций нужны посредники. Фактически жертве предлагают стать дроппером. Как это подают? Якобы это лёгкий заработок без навыков, всё легально, просто переводите средства, а вам будет комиссия с каждой операции», — рассказал эксперт.