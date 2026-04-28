Стало известно, сколько составит средняя ставка по ипотеке в 2027 году

Инвестстратег Бахтин: средние ставки по ипотеке опустятся до 14–15% в 2027 году
Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал снижение средних ставок по рыночной ипотеке до 14–15% в 2027 году.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт заявил, что средние ставки по рыночной ипотеке к концу 2026 года могут понизиться до 16–17%, однако этот уровень остаётся высоким.
«Жилищное кредитование может начать оживать в первом-втором кварталах 2027 года, когда ключевая ставка опустится к 10–11%, а ставки по рыночной ипотеке отойдут к 14-15%», — подчеркнул Бахтин.Согласно сведениям Центра стратегических разработок (ЦСР), средняя ставка по рыночной ипотеке в настоящее время держится на уровне 19,5–20,6% годовых. Для новостроек она составляет около 20–20,5%, для вторичного жилья — примерно 19,8–20,5%.
