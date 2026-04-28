Стало известно, сколько составит средняя ставка по ипотеке в 2027 году

28 апреля 2026, 09:36

Инвестстратег Бахтин: средние ставки по ипотеке опустятся до 14–15% в 2027 году

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал снижение средних ставок по рыночной ипотеке до 14–15% в 2027 году.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт заявил, что средние ставки по рыночной ипотеке к концу 2026 года могут понизиться до 16–17%, однако этот уровень остаётся высоким.

«Жилищное кредитование может начать оживать в первом-втором кварталах 2027 года, когда ключевая ставка опустится к 10–11%, а ставки по рыночной ипотеке отойдут к 14-15%», — подчеркнул Бахтин.