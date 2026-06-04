МВД предупредило о признаке попадания номера в базы мошенников
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что сразу несколько мошеннических атак могут указывать на попадание номера телефона в базы кол-центров злоумышленников. Об этом сообщает МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что иногда человеку почти каждый день приходят сообщения с разными легендами. Аферисты могут писать о доставке, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках или взломе аккаунтов. По оценке МВД, такая активность может означать, что номер уже есть в мошеннических базах или отмечен в их CRM-системах как «активный». Такое происходит, если человек раньше отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными.
Правоохранители отметили, что в таких случаях злоумышленники нередко проверяют сразу несколько сценариев и ищут тот, который вызовет доверие. При этом сообщения могут приходить от разных групп, поскольку они покупают готовые базы для обзвона и рассылок.
Если число подозрительных сообщений резко выросло, в МВД советуют проверить, какие сведения о пользователе находятся в открытом доступе. Еще в ведомстве рекомендуют усилить настройки приватности в мессенджерах: запретить добавление в группы и каналы всем, кроме контактов, скрыть номер телефона от посторонних, ограничить поиск аккаунта по номеру и запретить незнакомым номерам писать первыми.
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