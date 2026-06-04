МВД предупредило о признаке попадания номера в базы мошенников

04 июня 2026, 09:05

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В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что сразу несколько мошеннических атак могут указывать на попадание номера телефона в базы кол-центров злоумышленников. Об этом сообщает МВД РФ.