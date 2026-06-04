В Москве задержали курьера мошенников, укравшего у пенсионеров более 45 млн рублей

04 июня 2026, 06:45

В Москве задержали курьера мошенников, укравшего у двух камчатцев более 45 млн рублей

Фото: iStock/blinow61

В Москве полицейские задержали курьера, который помог мошенникам похитить у двух жителей Камчатки более 45 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УМВД по региону.





Злоумышленники действовали по классической схеме дистанционного обмана: звонили пенсионерам через мессенджеры, представлялись сотрудниками ФСБ и убеждали жертв, что их сбережения пытаются украсть. Доверчивые граждане снимали все накопления и передавали их местному курьеру. Тот, в свою очередь, отдавал деньги прибывшему на Камчатку из Москвы 32-летнему мужчине, который должен был перевезти миллионы в столицу и распределить их между участниками преступной группы.



