В Москве задержали курьера мошенников, укравшего у пенсионеров более 45 млн рублей
В Москве задержали курьера мошенников, укравшего у двух камчатцев более 45 млн рублей
В Москве полицейские задержали курьера, который помог мошенникам похитить у двух жителей Камчатки более 45 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УМВД по региону.
Злоумышленники действовали по классической схеме дистанционного обмана: звонили пенсионерам через мессенджеры, представлялись сотрудниками ФСБ и убеждали жертв, что их сбережения пытаются украсть. Доверчивые граждане снимали все накопления и передавали их местному курьеру. Тот, в свою очередь, отдавал деньги прибывшему на Камчатку из Москвы 32-летнему мужчине, который должен был перевезти миллионы в столицу и распределить их между участниками преступной группы.
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Правоохранители сообщили об успешном задержании москвича. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следователи устанавливают других членов организованной группы и проверяют возможные дополнительные эпизоды. Уточняется, что 14 апреля в аэропорту Петропавловска-Камчатского уже схватили первого курьера, который сейчас находится под стражей.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Ставрополье спасатели извлекли из пруда автомобиль «Нива», внутри которого находились два тела. Инцидент произошёл около села Манычское Апанасенковского округа — изначально ушедшую под воду машину заметил местный житель.