Раскрыта новая схема вовлечения подростков в мошенничество с банковскими картами

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Схемы обмана с оформлением подростками банковских карт, которые затем используют злоумышленники, становятся все актуальнее. Чем это опасно для самих несовершеннолетних, рассказал изданию «Прайм» заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.
С первого взгляда, схема кажется безопасной. Необходимо открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от 3 до 5 тысяч рублей. В некоторых случаях сам подросток обналичивает средства за процент. Скупщики карт заявляют, что за это ничего не будет и в случае чего можно сказать, что карта была потеряна на улице.
Фактически подросток становится звеном в преступной цепочке. Чтобы привлечь его к ответственности необходимо использовать соответствующие правовые механизмы. В случае доказательства умысла, пострадавший может взыскать похищенные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал Соловьёв.
Юрист призвал подростков с осторожностью относиться к различным финансовым предложениям, поступающим в социальных сетях. Чаще всего они принесут лишь проблемы и убытки.
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Фактически подросток становится звеном в преступной цепочке. Чтобы привлечь его к ответственности необходимо использовать соответствующие правовые механизмы. В случае доказательства умысла, пострадавший может взыскать похищенные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал Соловьёв.
Юрист призвал подростков с осторожностью относиться к различным финансовым предложениям, поступающим в социальных сетях. Чаще всего они принесут лишь проблемы и убытки.
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Алина Юрчак