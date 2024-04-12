Киргизия выразила России обеспокоенность в связи с инцидентом с семьёй дипломата

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Киргизия выразила России обеспокоенность из-за действий российских полицейских по отношению к семье дипломата республики в Москве. Об этом сообщили в киргизском МИД.
Ранее, 8 апреля, сообщалось, что двое сотрудников МВД России прибыли в дом советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова для проверки законности его пребывания на территории страны.
В связи с этим инцидентом, 12 апреля в МИД Киргизии был вызван советник-консул посольства России Андрей Бурьев, которому была выражена обеспокоенность ведомства.
По словам представителей киргизского внешнеполитического ведомства, действия российских полицейских нарушают положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года. В результате чего МИД потребовал тщательного разбирательства и привлечения виновных к ответственности.
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В связи с этим инцидентом, 12 апреля в МИД Киргизии был вызван советник-консул посольства России Андрей Бурьев, которому была выражена обеспокоенность ведомства.
По словам представителей киргизского внешнеполитического ведомства, действия российских полицейских нарушают положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года. В результате чего МИД потребовал тщательного разбирательства и привлечения виновных к ответственности.
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Анастасия Чинкова