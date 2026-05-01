В России ввели обязательную маркировку электроники
С 1 мая в России вводится обязательная маркировка радиоэлектронной продукции, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу системы «Честный знак».
В соответствии с обновленными нормами, участники рынка обязаны маркировать широкий спектр товаров специальными идентификационными знаками. В этот список входят смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиоды, лампы накаливания, осветительные приборы, электрические вилки, розетки, выпрямители, печатные платы и реле.
Потребители смогут проверять подлинность продукции через специальное приложение. Предполагается, что соответствующая мера сократит количество контрафактных товаров, заставив недобросовестных игроков рынка либо легализовать свою деятельность, либо покинуть его.
На текущий момент в системе зарегистрировано уже 19 тысяч компаний отрасли. Эксперты считают, что эти изменения упростят отчетность перед Минпромторгом, ускорят процесс вывода новинок на рынок и будут способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности.
