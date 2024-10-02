Раскрыта одна из главных ценностей китайцев

Фото: iStock/Fotonen
Специалисты экономического факультета МГУ им. Ломоносова сравнили ценности русских и китайцев провели исследование и сравнили ценности русских и китайцев, попросив респондентов отметить три слова, которые ассоциируются с чем-то важным в жизни.
В результате у китайцев чаще, чем у русских, среди этих слов встречалась «еда», в то время как у русских много раз фиксировалось слово «мир». Где китайцы и русские сошлись, так это в слове «семья», которое в обеих группах респондентов встречалось также довольно часто, что говорит о том, что и для одной, и для другой национальности это понятие имеет ключевое значение.
Ранее российский путешественник посетил немецкую деревню Хессенпорк и был поражён тем, насколько жизнь в этом поселении напоминает Средние века.
Читайте также:
Фотоконкурс «Русская цивилизация» добавил номинацию «Многодетная семья России»
«Наследие Нации» сообщает о старте конкурса, который посвящён семейным традициям
Россиянин описал жизнь в немецкой деревне лишь одной фразой
«Если акцентировать в информационном поле отличающиеся слова, люди двух разных культур будут ссориться. Если усиливать смыслы, которые появляются с одинаковой частотой, – это будет создавать фон взаимного доверия. Результаты анализа могут лечь в основу алгоритма ИИ-ассистента для переговоров, который будет выбирать слова, которые помогут укрепить доверие между культурами», — прокомментировал в беседе с Газета.ру доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Денис Андреюк.
Ранее российский путешественник посетил немецкую деревню Хессенпорк и был поражён тем, насколько жизнь в этом поселении напоминает Средние века.
Читайте также:
Фотоконкурс «Русская цивилизация» добавил номинацию «Многодетная семья России»
«Наследие Нации» сообщает о старте конкурса, который посвящён семейным традициям
Россиянин описал жизнь в немецкой деревне лишь одной фразой
Мелисса Тимофеева