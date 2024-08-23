Россиянин описал жизнь в немецкой деревне лишь одной фразой

Фото: istock/:VITALII MIKHAILIUK
Российский путешественник посетил немецкую деревню Хессенпорк и был поражен тем, насколько жизнь в этом поселении напоминает Средние века. Впечатлениями от своего визита он поделился в блоге на платформе «Дзен».
«Жизнь здесь действительно течет, как в Средние века. Местные жители придерживаются традиционного уклада, занимаются сельским хозяйством, держат скот и домашнюю птицу, а также производят натуральные продукты», — написал блогер.
Он также отметил, что Хессенпорк охраняется законом как объект исторической ценности и имеет статус музея под открытым небом.
Путешественник рассказал, что местные жители ткут традиционные немецкие наряды из хлопка и льна, сохраняя многовековые обычаи. В деревне он познакомился с несколькими местными жительницами, которые пригласили его домой, и, по его словам, «есть на что посмотреть».Пост блогера вызвал оживленные обсуждения в сети, где пользователи делятся своим мнением о жизни в такой необычной деревне.
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