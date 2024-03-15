Раскрыта правда о сексе во время беременности

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Беременные женщины сильнее возбуждаются и испытывают более интенсивные оргазмы. Об этом в беседе с HuffPost рассказала эксперт по сексу и отношениям Анна Ричардс.
Она отметила, что во время беременности в организме женщины происходит большое количество изменений. Одним из них является увеличение объёма крови примерно на 40%. Так, каждая часть тела, включая гениталии, начинает получать больше крови, поэтому возбуждение происходит быстрее и легче.
Кроме того, по словам Ричардс, секс во время беременности позволяет расслабиться и уменьшить тревогу.
При этом специалист отметила, что у каждой женщины всё индивидуально. Кто-то действительно может сильнее возбуждаться в период ожидания ребёнка, а кто-то и вовсе не хочет думать о близости. Оба эти варианта находятся в пределах нормы, заключила Ричардс.
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Кроме того, по словам Ричардс, секс во время беременности позволяет расслабиться и уменьшить тревогу.
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Анастасия Чинкова