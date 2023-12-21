Названы простые способы вернуть секс в семейную жизнь

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Если пара перестала заниматься сексом, они быстро привыкают к воздержанию и им сложнее снова начать вести активную половую жизнь. О способах вернуть интим в семейную жить рассказала доцент психиатрии в Калифорнийском университете (США) Резник Андерсон изданию HuffPost.
Она отметила, что во многих случаясь сначала от секса отказывается один партнер, а второй волнуется и пытается вернуть в их жизнь интим. Часто такие попытки могут приводить к ссорам, обидам и возмущениям. В итоге пара молчаливо соглашает не говорить о сексе, чтобы не вызвать ругань.
«Простой способ поднять эту тему и не спровоцировать конфликт — сказать, что вы цените сексуальное здоровье и общее благополучие как свое, так и партнера», — порекомендовала психиатр.
Нельсон отметила, что пробуждать сексуальность нужно постепенно. Она посоветовала начать с эротического свидания без секса. На таком свидании стоит много целоваться, обниматься, проводить время, а в конце полежать рядом без одежды.
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