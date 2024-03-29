Раскрыта правда о тайных эротических желаниях женщин

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Сексологи выяснили, к каким сексуальным экспериментам готовы женщины, и почему большинство из них не реализуют свои желания. Исследование специалистов публикует Metro.
Оказалось, что 35 процентов опрошенных женщин хотели бы поучаствовать в оргии, 32 процента тайно мечтают о жестком сексе, а 20 процентов — о ролевых играх с переодеванием. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного приложением для знакомств.
Сексопатологи пояснили, что принять участие в оргии желают женщины, которые ценят острые ощущения, однако им сложно на это решиться из-за собственной морали.
Эксперименты с грубым сексом эксперты советуют не проводить с малознакомыми мужчинами.
Исследование показало, что многие женщины боятся быть непонятыми или осужденными своим партнером, поэтому не озвучивают своих сексуальных желаний.
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Сексопатологи пояснили, что принять участие в оргии желают женщины, которые ценят острые ощущения, однако им сложно на это решиться из-за собственной морали.
Исследование показало, что многие женщины боятся быть непонятыми или осужденными своим партнером, поэтому не озвучивают своих сексуальных желаний.
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Анастасия Хохлова