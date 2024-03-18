Сексолог оценила пользу мастурбации для здоровья

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Удовольствие от мастурбации заложено природой в человеке, чтобы расслабиться и снять стресс в отсутствие партнера. О пользе самоудовлетворения рассказала психолог-сексолог Вера Веткина в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт отметила, что большинство людей испытывают первые оргазмы еще до вступления в интимные отношения. Это может произойти во время езды на велосипеде или на занятиях спортом. Как утверждает специалист, это означает, что такая способность заложена в человеке природой и не может причинить вред.
Веткина пояснила, что нельзя считать недозволенными сознательные действия для получения оргазма, в том числе и самоудовлетворение. Эксперт считают, что мастурбация — естественный акт, используемый в сексологии в качестве базового элемента терапии.
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Веткина пояснила, что нельзя считать недозволенными сознательные действия для получения оргазма, в том числе и самоудовлетворение. Эксперт считают, что мастурбация — естественный акт, используемый в сексологии в качестве базового элемента терапии.
«Деликатную тему пользы от мастурбации часто обходят стороной — многие матери предпочитают поговорить о чем угодно, только не об этом. Однако научные исследования доказали закономерность: подростковый опыт самоудовлетворения у девочек становится залогом сексуальной гармонии в будущем», — заявила эксперт.
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Алина Юрчак