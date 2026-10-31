Раскрыта причина непреодолимой тяги к чипсам

31 октября 2026, 17:47

Врач Чистик назвала стресс и недосып причиной непреодолимой тяги к чипсам

Фото: iStock/Diy13

Врач-гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик раскрыла причины, по которым людям так сложно ограничиться небольшим количеством чипсов. Ее слова приводит Lenta.ru.





Специалист отметила, что многие люди путают тягу с обычным голодом. Когда человеку нужно не просто поесть, а получить эмоциональное облегчение, его тянет к соленым, сладким или жирным продуктам. Доктор пояснила, что чипсы обладают ярким вкусом, а их хруст приносит удовольствие и успокаивает.

«Мозг получает быстрый сигнал награды и просит повторить. Стоп‑сигнал часто появляется только извне, когда пачка кончилась», — добавила она.