Раскрыта причина непреодолимой тяги к чипсам
Врач Чистик назвала стресс и недосып причиной непреодолимой тяги к чипсам
Врач-гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик раскрыла причины, по которым людям так сложно ограничиться небольшим количеством чипсов. Ее слова приводит Lenta.ru.
Специалист отметила, что многие люди путают тягу с обычным голодом. Когда человеку нужно не просто поесть, а получить эмоциональное облегчение, его тянет к соленым, сладким или жирным продуктам. Доктор пояснила, что чипсы обладают ярким вкусом, а их хруст приносит удовольствие и успокаивает.
«Мозг получает быстрый сигнал награды и просит повторить. Стоп‑сигнал часто появляется только извне, когда пачка кончилась», — добавила она.Усиливают желание поесть чипсы стресс и нехватка сна, подчеркнула врач. В таком состоянии организм ищет быстрые источники удовольствия. При этом яркий вкус кажется еще привлекательнее, а самоконтроль ослабевает до минимума.
Гастроэнтеролог напомнила, что жирная и соленая еда, к которой относятся и чипсы, может провоцировать изжогу и дискомфорт в верхней части живота, особенно если есть ее перед сном. А регулярное злоупотребление такими продуктами ведет к лишнему весу.