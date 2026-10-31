Врач назвала способы замедлить старение

31 октября 2026, 08:42

Врач Орлова: силовые тренировки два раза в неделю способны замедлить старение

Фото: iStock/seb_ra

Силовые тренировки два раза в неделю способны замедлить старение. Об этом заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института биомедицины Пироговского университета Ольга Орлова.