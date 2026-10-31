Врач назвала способы замедлить старение
Силовые тренировки два раза в неделю способны замедлить старение. Об этом заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института биомедицины Пироговского университета Ольга Орлова.
По ее словам, которые приводит NEWS.ru, эффективность такой активности подтверждена клиническими исследованиями. Врач отметила, что в современный биохакинг входят методы изменения образа жизни, измерение физиологических показателей и вмешательства, потенциально влияющие на механизмы старения.
Она добавила, что наиболее весомые данные собраны не для «омолаживающих» процедур, а для коррекции факторов риска. Так, ВОЗ рекомендует 150–300 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю, а силовые упражнения от двух раз в неделю. Для пожилых людей также может быть полезна тренировка равновесия.
Доктор добавила, что доказательная польза профилактики также заключается в отказе от курения, контроле артериального давления и атерогенных липопротеинов, коррекция нарушений углеводного обмена, полноценный сон и сбалансированное питание. Фитнес-трекеры и непрерывный мониторинг глюкозы при наличии показаний могут помочь, однако сами по себе технологиями омоложения не являются.
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