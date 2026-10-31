Врач назвала варианты идеального завтрака
Творог на завтрак — привычный выбор многих, и он действительно полезен: в нем много казеина, медленно усваиваемого белком, который надолго сохраняет сытость и не дает терять мышцы. Однако для полноценного метаболизма одного белка недостаточно, заявила исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», правильный завтрак должен сочетать три компонента: белок для насыщения и поддержки мышц, сложные углеводы в виде клетчатки для микрофлоры и стабильного уровня сахара в крови, а также ненасыщенные жиры.
Врач привела несколько вариантов такого приема пищи. Утром можно съесть греческий йогурт 2% без добавок с горстью ягод, ложкой семян чиа и цельнозерновыми хлопьями. Также подойдет 5% творог с фруктами или ягодами и овсяным печеньем без сахара.
Людям с лактазной недостаточностью доктор рекомендовала обратить внимание на растительные альтернативы на основе сои или гороха, а также на ферментированные продукты, например кокосовый йогурт.
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