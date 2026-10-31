Врач назвала варианты идеального завтрака

31 октября 2026, 10:44

Диетолог Дианова: на завтрак полезно есть творог с фруктами и овсяным печеньем

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Творог на завтрак — привычный выбор многих, и он действительно полезен: в нем много казеина, медленно усваиваемого белком, который надолго сохраняет сытость и не дает терять мышцы. Однако для полноценного метаболизма одного белка недостаточно, заявила исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.