Невролог назвала температуру, при которой пора надеть шапку

30 октября 2026, 20:05

Невролог Демьяновская: при температуре ниже нуля нужно надеть шапку

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Невролог Екатерина Демьяновская рекомендует взрослым носить головной убор при температуре около нуля градусов и ниже. Об этом пишет РИАМО.