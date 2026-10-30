Невролог назвала температуру, при которой пора надеть шапку
Невролог Екатерина Демьяновская рекомендует взрослым носить головной убор при температуре около нуля градусов и ниже. Об этом пишет РИАМО.
По её словам, это помогает уменьшить потери тепла и защитить голову от холода. Однако такие границы не являются строгими медицинскими нормами — важно учитывать собственные ощущения и время пребывания на улице.
Специалист также отметила, что при температуре от плюс пяти до плюс десяти градусов многим людям комфортнее выходить на улицу в лёгкой шапке, особенно если планируется долго находиться на свежем воздухе. При этом слишком тёплая шапка может доставлять дискомфорт, особенно при активном движении. Выбирать головной убор врач рекомендует не только по температуре воздуха, но и с учётом погодных условий и предстоящей активности.
Ранее невролог ответил, что нужно делать для профилактики инсульта. Речь идет не только об измерении артериального давления.
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