Раскрыта причина неудавшейся расправы над владельцем птицефабрики Ширяевым

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Покушение на владельца крупнейшей птицефабрики в Воронежской области не удалось из-за ошибки киллера. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По предварительной версии правоохранителей, киллер не заметил, что за рулем находился сам Геннадий Ширяев. Киллер некоторое время следил за предпринимателем. Он выяснил, что владелец фабрики часто ездит на заднем пассажирском сидении, а автомобилем управляет водитель.
В момент покушения, Ширяев сам находился за рулем авто, чего не заметил киллер.
Напомним, покушение на бизнесмена произошло накануне. Неизвестный открыл огонь по машине, в которой находился владелец крупнейшей птицефабрики в Воронежской области Геннадий Ширяев. Предприниматель не пострадал.
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В момент покушения, Ширяев сам находился за рулем авто, чего не заметил киллер.
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Анастасия Крестьянова