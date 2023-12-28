Уголовное дело возбудили по факту покушения на «яичного бизнесмена» Ширяева

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В Воронежской области сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту покушения на владельца птицефабрики в Борисоглебске Геннадия Ширяева. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области.
Напомним, покушение произошло вечером 27 декабря. Глава птицефабрики «Третьяковская», экс-депутат областной думы Геннадий Ширяев ехал на своем автомобиле по трассе «Курск — Саратов» всего в двух километрах от своего дома. Возле села Третьяки неизвестный сделал два выстрела по его внедорожнику и сразу скрылся. Ширяев в результате покушения выжил и не постарадал.
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