Совершено покушение на владельца воронежской фабрики по производству яиц Ширяева

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В Воронежской области расстреляли автомобиль владельца крупнейшей фабрики по производству яиц Геннадия Ширяева, он не пострадал. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, глава птицефабрики «Третьяковская», экс-депутат областной думы Геннадий Ширяев 27 декабря около 18.00 ехал на своем автомобиле по трассе «Курск — Саратов» всего в двух километрах от своего дома. Возле села Третьяки неизвестный сделал два выстрела по его внедорожнику и сразу скрылся.
Уточняется, что Ширяев в результате покушения остался цел и невредим. Он находился в машине один. Полиция объявила план «Перехват» в Борисоглебском районе, стрелявшего ищут.
Ширяев владеет крупнейшей в Воронежской области птицефабрикой. Также в его собственности находятся заводы по производству подсолнечного масла, яиц и некоторые другие.
26 декабря УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны 4 компаний, среди них оказалась и «Птицефабрика Третьяковская». В случае установления нарушений со стороны компаний, им грозят большие штрафы.
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Уточняется, что Ширяев в результате покушения остался цел и невредим. Он находился в машине один. Полиция объявила план «Перехват» в Борисоглебском районе, стрелявшего ищут.
26 декабря УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны 4 компаний, среди них оказалась и «Птицефабрика Третьяковская». В случае установления нарушений со стороны компаний, им грозят большие штрафы.
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Элина Позднякова