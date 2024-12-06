Раскрыта причина отставки Смирнова с поста главы Курской области

Бывшего главу Курской области Алексея Смирнова отправили в отставку из-за того, что он не выстроил кризисное управление в регионе на фоне атак ВСУ. Об этом заявил сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, вопросы к руководителю субъекта появились еще в августе, когда стало понятно, что он с трудом принял все сложности.