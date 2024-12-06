Раскрыта причина отставки Смирнова с поста главы Курской области

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Бывшего главу Курской области Алексея Смирнова отправили в отставку из-за того, что он не выстроил кризисное управление в регионе на фоне атак ВСУ. Об этом заявил сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, вопросы к руководителю субъекта появились еще в августе, когда стало понятно, что он с трудом принял все сложности.
«После начала атак по приграничью, работа с населением и кризисное управление выстроены не были. По многим вопросам, даже по социальным и переселению, вопросы не были решены. Жители приграничных территорий были вынуждены обращаться напрямую к президенту», — пояснил Гибатдинов в беседе с NEWS.ru.Сенатор также отметил, что у нового губернатора Александра Хинштейна есть опыт работы в Росгвардии и Госдуме, и его назначение усилит положение, учитывая тяжелую обстановку в Курской области.
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