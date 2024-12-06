Руцкой дал жесткий совет Хинштейну для управления Курской областью

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Бывший глава Курской области Герой Советского Союза Александр Руцкой посоветовал новому главе региона Александру Хинштейну «зачистить область от падали, которая залезла в органы власти». По его словам, новоиспеченному губернатору нужно крайне жестким и не идти на компромиссы.
«Дал бы ему такой совет: никаких компромиссов, только жесткость, потому что я знаю, что я говорю. Ни с кем не церемониться. Жесткость, надо зачистить регион от всей этой падали, которая залезла в органы власти. Александру Евсеевичу только добра желаю. Только жесткость, жесткость, причем в кубе. По-другому там не понимают», — пояснил Руцкой в беседе с NEWS.ru.Напомним, накануне, 5 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Новый глава региона подчеркнул необходимость сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть страны. Что известно о Хинштейне и какие задачи перед ним поставил президент — в материале «Радио 1».
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