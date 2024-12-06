Руцкой дал жесткий совет Хинштейну для управления Курской областью

Бывший глава Курской области Герой Советского Союза Александр Руцкой посоветовал новому главе региона Александру Хинштейну «зачистить область от падали, которая залезла в органы власти». По его словам, новоиспеченному губернатору нужно крайне жестким и не идти на компромиссы.