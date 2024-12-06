Старовойт отметил проблемы Смирнова с коммуникацией с жителями Курской области

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов в последнее время недостаточно хорошо вел диалог с жителями региона и объяснял им, какие меры поддержки доступны. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт, который ранее возглавлял регион.
Старовойт выразил мнение, что, поскольку ситуация непростая, в связи с этим могло быть принято решение о смене губернатора. Министр отметил, что уже пообщался с новым врио главы региона Александром Хинштейном и пообещал ему всестороннюю поддержку.
Старовойт заключил, что опыта парламентария хватит, чтобы организовать коммуникацию с жителями Курской области.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
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Старовойт заключил, что опыта парламентария хватит, чтобы организовать коммуникацию с жителями Курской области.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
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Екатерина Коршунова