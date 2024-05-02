Раскрыта причина смерти бойца ММА «Воли»

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Российский чемпион по кулачному бою в супертяжелом весе Александр Коломыцев по прозвищу «Воля» умер во сне из-за остановки сердца. Об этом сообщил его брат Ярослав.
«Он трагически скончался, умер во сне, у него остановилось сердце. Должны были делать операцию в Москве, приехал он в Ростов к своей семье. У него здесь дети, у него трое детей. Здоровый человек. Гладкая мышца сердца — она такая, у спортсменов оно частенько бывает», — поделился в беседе с Газета.ру Ярослав.
Он добавил, что прощание со спортсменом состоится в Ростове-на-Дону, а похороны пройдут в Астрахани.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Ростове-на-Дону во сне умер 37-летний боец ММА Александр Коломыцев по прозвищу «Воля». Спортсмен прилетел в родной Ростов-на-Дону из Москвы, чтобы сделать операцию на руке. Ночевать он остался в своей квартире один. Родственники не смогли до него дозвониться, тогда они вскрыли дверь в жилище и обнаружили тело мужчины.
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