Раскрыта причина задержания боксёра Усика в аэропорту Польши

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Чемпиона мира по боксу Александра Усика задержали в аэропорту Кракова из-за его протеста против недопуска на рейс его товарища. Об этом сообщает польский портал Onet, ссылаясь на промоутера Анджея Василевского.
Отмечается, что непонятным причинам службы аэропорта отказались пускать на борт знакомого Усика. Тогда боксёр выступил против задержания товарища и заявил, что теперь сам никуда не полетит. В результате их обоих задержали.
Известно, что до Кракова боксёр добрался на машине из Киева. После он планировал отправиться на сборы в Испанию.
Ранее олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат украинского парламента Жан Беленюк опубликовал видео, на котором полицейские уводят закованного в наручники Усика. Позднее его жена Екатерина сообщила, что мужа отпустили. Освободившись Усик сообщил, что в аэропорту просто произошло недоразумение, а также выразил благодарность украинским дипломатам за оказанную поддержку.
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Известно, что до Кракова боксёр добрался на машине из Киева. После он планировал отправиться на сборы в Испанию.
Ранее олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат украинского парламента Жан Беленюк опубликовал видео, на котором полицейские уводят закованного в наручники Усика. Позднее его жена Екатерина сообщила, что мужа отпустили. Освободившись Усик сообщил, что в аэропорту просто произошло недоразумение, а также выразил благодарность украинским дипломатам за оказанную поддержку.
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Анастасия Чинкова