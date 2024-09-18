Зеленский возмущен: что произошло с Усиком в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение из-за задержания украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова.
По его словам, инцидент вызвал его негодование, и он уже обсудил ситуацию со спортсменом по телефону. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
Президент поручил главам МИД Украины Андрею Сибиге и МВД Игорю Клименко оперативно разобраться в ситуации.
Задержание Усика произошло вечером 17 сентября. По сообщениям, причиной задержания стало превышение скорости, когда боксер спешил на свой рейс. Жена Усика, Екатерина, заверила, что с ним все в порядке, а вскоре спортсмена отпустили.
Александр Усик — обладатель чемпионских поясов WBO, WBC, IBO и WBA Super в супертяжелом весе, его рекорд насчитывает 22 победы в 22 боях.
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«Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», — подчеркнул Зеленский.
Президент поручил главам МИД Украины Андрею Сибиге и МВД Игорю Клименко оперативно разобраться в ситуации.
Задержание Усика произошло вечером 17 сентября. По сообщениям, причиной задержания стало превышение скорости, когда боксер спешил на свой рейс. Жена Усика, Екатерина, заверила, что с ним все в порядке, а вскоре спортсмена отпустили.
Александр Усик — обладатель чемпионских поясов WBO, WBC, IBO и WBA Super в супертяжелом весе, его рекорд насчитывает 22 победы в 22 боях.
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Елена Перлова