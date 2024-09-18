Украинского боксера Усика арестовали в Польше

События страшного вечера сейчас восстанавливают в небольшом селе под Екатеринбургом, откуда на днях в больницу увезли изувеченную школьницу. 12-летняя Алиса (все имена изменены) ушла на прогулку с друзьями и внезапно пропала. До поздней ночи ее искали родные, полиция, волонтеры и даже соседи, пока не нашли в темноте леса — ребенок лежал без сознания, с пробитой головой и переломанной кистью.