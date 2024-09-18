Украинского боксера Усика арестовали в Польше

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Украинского боксера Александра Усика арестовали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова в Польше. Об этом сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк в своем телеграм-канале. Чуть позже жена Усика написала в соцсетях, что спортсмена отпустили, а официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина выразит протест Польше из-за случившегося.
«По поручению министра Андрея Сибиги генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации <...> Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением», — приводят слова Тихого в украинском издании «Страна».С заявлением вскоре выступил и сам Усик. В своих соцсетях он назвал случившееся недоразумением, которое удалось быстро устранить, а также выразил полякам уважение за то, что они могут задержать человека несмотря на его заслуги и регалии.
«Дорогие друзья. Произошло недоразумение. Оно было быстро устранено. Спасибо всем, кто проявил беспокойство. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение польской полиции за то, что она выполняет свои обязанности, не обращая внимания на рост, вес, размах рук и регалии», — написал Усик.Читайте также:
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