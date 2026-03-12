Раскрыта статистика смертности в российских колониях
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев на заседании коллегии ведомства озвучил статистику смертности среди заключенных за 2025 год.
По его словам, которые приводит РБК, количество умерших заключенных от всех причин в колониях и следственных изоляторах снизилось на 12%. В минувшем году удалось достичь положительной динамики, несмотря на недостаточное финансирование ФСИН, отметил глава ведомства.
Эти результаты стали следствием медицинского обеспечения контингента. Смертность от заболеваний снизилась на девять процентов, от сердечно-сосудистых патологий — на семь процентов. Также почти на четверть уменьшилось число осужденных, больных туберкулезом.
