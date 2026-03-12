Раскрыта статистика смертности в российских колониях

12 марта 2026, 17:24

Глава ФСИН Гостев: смертность в колониях и СИЗО за 2025 год снизилась на 12%

Фото: iStock/sakhorn38

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев на заседании коллегии ведомства озвучил статистику смертности среди заключенных за 2025 год.