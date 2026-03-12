В Татарстане назвали общую сумму взяток за 2025 год
За прошлый год в Татарстане совокупный объем взяток превысил 700 млн рублей.
Об этом на пресс-конференции МВД по Республике Татарстан сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Рафаэль Усманов. По его словам, борьба с коррупцией остается одним из ключевых направлений работы подразделения, пишет «Татар-информ».
В 2025 году в республике выявили более 1400 преступлений коррупционной направленности, при этом основная их часть связывается со взяточничеством — свыше 1000 эпизодов. Около 300 из них совершили в крупном и особо крупном размере.
Усманов уточнил, что среди зафиксированных фактов 164 случая приходятся на получение взятки, 429 — на дачу, 303 — на посредничество. Кроме того, выявили порядка 200 эпизодов мелкого взяточничества. Средняя сумма взятки, по данным МВД, составила 676 тысяч рублей.
