В Петербурге в феврале цены на квартиры в новостройках снизились на 1,9%

12 марта 2026, 16:24

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

В феврале текущего года стоимость квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга снизилась на 1,9% и составила 331 000 рублей. Это следует из анализа, проведенного нейросетью Алиса AI.





Отмечается, что медианная полная стоимость лота практически не изменилась относительно января. Она уменьшилась на 0,3% и составила 13,4 млн рублей. Это указывает на то, что в феврале в продаже появились объекты большей площади. Несмотря на это, Петербург является лидером среди городов-миллионников по самым компактным предложениям.





«В феврале городами с самой высокой медианной стоимостью квадратного метра в новостройках стали Москва (535 000 рублей), Санкт-Петербург (331 000 рублей), Казань (259 000 рублей), Балашиха (237 000 рублей) и Нижний Новгород (206 000 рублей)», — приводит «Петербургский дневник» данные нейроанализа.