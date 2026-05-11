Раскрыта судьба пассажиров лайнера со вспышкой хантавируса

11 мая 2026, 16:19

Минздрав Испании: пассажиров лайнера MV Hondius с хантавирусом ждет карантин

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Всех пассажиров лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, отправят на карантин. Об это сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.





По ее словам, которые приводит РИА Новости, люди будут находиться в специальных условиях 42 дня, что соответствует инкубационному периоду инфекции.

«Это предусмотрено эпидемиологией», — отметила глава ведомства.