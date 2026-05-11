Раскрыта судьба пассажиров лайнера со вспышкой хантавируса
Всех пассажиров лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, отправят на карантин. Об это сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, люди будут находиться в специальных условиях 42 дня, что соответствует инкубационному периоду инфекции.
«Это предусмотрено эпидемиологией», — отметила глава ведомства.Она добавила, что медики продолжают отслеживать состояние всех вывезенных с лайнера пассажиров. Проявление симптомов опасной болезни у некоторых людей возможно и после первичной оценки.
Известно, что 14 граждан Испании, доставленных с судна в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, чувствуют себя хорошо.