У двух американских пассажиров лайнера MV Hondius обнаружили признаки хантавируса

Соединенные Штаты эвакуируют 17 своих граждан с круизного лайнера MV Hondius, на котором ранее произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и социальных служб США.



Всех американцев спецрейсом Госдепартамента отправляют на родину. Двое пассажиров летят в специальных биоконтейнмент-блоках в качестве меры предосторожности.

У одного из них наблюдаются легкие симптомы заболевания, другой получил слабоположительный результат ПЦР-теста на вирус Андес — разновидность хантавируса, способную передаваться от человека к человеку при тесном контакте.

По прибытии в США эвакуированных доставят в региональный центр лечения новых особо опасных патогенов при Медицинском центре Университета Небраски в Омахе. После этого пассажира с легкими симптомами направят во второй специализированный центр по месту назначения.

В ведомстве подчеркнули, что все эвакуированные пройдут клиническую оценку и получат необходимую помощь с учетом их состояния.

Лидия Пономарева

