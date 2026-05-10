Судно с инфицированными хантавирусом пассажирами прибыло к Канарским островам

10 мая 2026, 08:48

RTVE: лайнер, где была вспышка хантавируса, прибыл к берегам острова Тенерифе

Судно MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага. Об этом проинформировала испанская телерадиокомпания RTVE.