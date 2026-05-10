Судно с инфицированными хантавирусом пассажирами прибыло к Канарским островам
Судно MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага. Об этом проинформировала испанская телерадиокомпания RTVE.
Круизный лайнер MV Hondius должен был прибыть к Канарским островам в воскресенье. Испанские власти планировали начать международную операцию по высадке пассажиров. По информации Министерства здравоохранения Испании, лайнер должен был достичь порта на юге Тенерифе между 04:00 и 06:00 по местному времени (06:00–08:00 по московскому времени).
Уточняется, что операция по эвакуации пассажиров и некоторых членов экипажа уже началась. Судно прибыло в порт Гранадилья на Тенерифе и встало на якорь около 06:30 по местному времени (08:30 по московскому времени).
Напомним, на нидерландском круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения, трое из которых закончились летальным исходом.
