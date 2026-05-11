Человека взяли под санитарный контроль из-за хантавируса в Польше

11 мая 2026, 12:36

У одного человека подозревают хантавирус в Польше, он под санконтролем

Фото: istockphoto/RossHelen

В Польше одного человека поместили под санитарное наблюдение из-за вероятного заражения хантавирусом. Об этом сообщает радио RMF FM со ссылкой на главного санинспектора страны.





Уточняется, что причиной стал возможный контакт с пассажиром круизного судна, на котором выявили инфекцию. При этом у находящегося под наблюдением человека симптомы заболевания отсутствуют. Карантин продлится семь дней.



Ранее вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на голландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По данным Всемирной организации здравоохранения, подтвердили семь случаев заражения, три человека скончались.



В воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе (Канарские острова).



