Раскрыта судьба растерзавшего посетителя зоопарка тигра

12 октября 2026, 00:51

Растерзавший посетителя британского зоопарка тигр здоров и останется жить

Фото: iStock/TonyBaggett

В британском зоопарке прояснилась ситуация с тигром, причастным к гибели посетителя. Об этом информирует New York Post.