Раскрыта судьба растерзавшего посетителя зоопарка тигра
В британском зоопарке прояснилась ситуация с тигром, причастным к гибели посетителя. Об этом информирует New York Post.
Как сообщает издание, посетитель сначала танцевал и позировал для фотографий на фоне хищника, а затем перепрыгнул ограждение и оказался внутри вольера, заявив, что хочет «поиграть» с тиграми. В соцсетях широко разошлись видеокадры, на которых запечатлены последние минуты жизни мужчины.
Трагический инцидент привёл к закрытию парка. В интернете разгорелись обсуждения: многие переживали за судьбу тигра и боялись, что животное усыпят. Однако в Йоркширском парке дикой природы заявили, что сибирский тигр по кличке Алтай не пострадает. Представители зоопарка поблагодарили всех, кто проявил неравнодушие к ситуации, и отдельно уведомили, что хищник здоров и решение об усыплении не рассматривается.
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